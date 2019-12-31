Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.
"Для меня Новый год всегда ассоциируется с семейным, детским Праздником. Пусть этот праздник принесет детям волшебства, а Дед Мороз — много подарков. Но самое главное чувствовать, что их любят. Мое главное желание на Новый год - чтобы несчастных детей стало меньше. 2019 год получился особенным и насыщенным на важные события в моей жизни. Спасибо всем, кто был и остается рядом! Пусть сбудется все, о чем вы мечтаете", - написал Семак в инстаграме.
Напомним, Семак вместе со своей женой Анной воспитывает восьмерых детей.
Семак: мое главное желание на Новый год - чтобы несчастных детей стало меньше
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