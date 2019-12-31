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Тарасов – об итогах десятилетия: это не было бы возможно, если бы Россия не развивалась

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов подвёл итоги десятилетия.
Фото: instagram.com/tarasov23
"Для контраста я скажу за все прошедшие 10 лет! За это время я провёл лучший этап в спортивной карьере, выиграл чемпионство, трижды кубок страны, серебряные и бронзовые медали, играл в еврокубках и надевал футболку сборной России. Встретил любимую, создал идеальную семью и создаю её дальше. И всё это не было бы возможно, если бы наша страна не развивалась вместе с нами! Пока я занимался любимым делом, всё вокруг тоже постепенно шло своим чередом. Я при этом прекрасно помню конец 90-х, атмосферу вокруг и своих соседей по району, которых судьба привела не туда. Сейчас у молодых совсем другое окружение, другие возможности для реализации. И это мы не уходили ещё в цифры по развитию нашей страны, а там есть, что посмотреть впечатляющего. При этом прошло всего ничего, можно сказать. И для меня это главный итог десятилетия. Сверил часы, проанализировал, дальше — готов к новым вызовам каждый день. С наступающим десятилетием", — написал Тарасов в своём инстаграме.


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Теги: Тарасов
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