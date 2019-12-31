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"Челси" рассматривает Чалова как замену Жиру

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард намерен усилить атакующую линию команды, сообщает "Express".
Фото: ПФК ЦСКА
По сведениям издания, лондонский клуб обратил внимание на нападающего ЦСКА Федора Чалова, которого собирается купить за 23,5 млн евро.

С вероятным уходом форварда Оливье Жиру Лэмпард считает 21-летнего россиянина идеальной помощью Тэмми Абрахама.

В текущем сезоне Чалов провел 19 матчей в РПЛ, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

"СЭ"


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Теги: Челси Жиру АПЛ Чалов ЦСКА
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