Полузащитник Исламбек Куат заключил контракт с ФК «Оренбург» Исламбек Куат (Казахстан), полузащитник 1993 г.р. Выступал за клубы из Казахстана: «Астана», «Актобе», «Кайрат» и национальную сборную Казахстана.