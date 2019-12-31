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Малафеев - о "Зените": на наших глазах рождается команда-династия, играющая в смелый, атакующий футбол

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев поздравил болельщиков с Новым годом.

"Уважаемые болельщики "Зенита"! Поздравляю вас и ваших близких с Новым, 2020 годом. В этом году наш клуб будет праздновать юбилей — 95 лет со дня основания. Желаю всем нам встретить эту дату завоеванием очередных трофеев. "Зенит" является действующим чемпионом России и сделает все от него зависящее, чтобы сохранить городу почетный титул. На наших глазах рождается команда-династия, играющая в смелый, атакующий футбол и собирающая аншлаги на трибунах "Газпром-арены".

Рад, что успешно выступают и наши резервисты — "Зенит-м" занимает третье место в первенстве среди молодежных составов, а "Зенит-2" продолжает борьбу за возвращение в ФНЛ. В структуре "Зенита" каждый год появляются молодые талантливые футболисты, верю, что в ближайшем будущем самые талантливые из них поборются за место в главной команде.

В этом году сборная России сыграет в финальной стадии юбилейного чемпионата Европы. Мы все будем поддерживать нашу команду, верим, что ей по силам по составить конкуренцию лучшим европейским сборным. Надеюсь, представители «Зенита» в июне покажут свой лучший футбол и еще раз порадуют петербургских болельщиков в матчах с Бельгией и Финляндией, которые состоятся в нашем родном городе.

Желаю поклонникам футбола мира, здоровья, счастья, удачи! Всегда самого доброго вам и вашим близким! С Новым годом!", — цитирует Малаеева bobsoccer.ru.


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Теги: Малафеев Зенит
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