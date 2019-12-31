"Хотел бы всех поздравить с Новым годом. Глубоко убежден, что Новый год — праздник для близких друзей, для семьи, для тех, кто друг друга любит, уважает и ценит. Всем вам хочу пожелать, чтобы рядом с вами были близкие, дорогие вам люди. Веселитесь, отмечайте, самое главное — здоровья, счастья, чтобы детишки радовали вас, веселились, смеялись и все были безумно счастливы. Надеюсь, в этом году мы все забудем негатив и злость, и в следующем году мы будем все к друг другу добры, терпимее, будем друг друга уважать и любить. Всех с Новым годом", — сказал Дзюба в видеообращении.
Дзюба: надеюсь, в 2020 году мы будем к друг другу добры и терпимее
Нападающий "Зенита" и капитан сборной России Артем Дзюба записал новогоднее поздравление в инстаграме.
"Хотел бы всех поздравить с Новым годом. Глубоко убежден, что Новый год — праздник для близких друзей, для семьи, для тех, кто друг друга любит, уважает и ценит. Всем вам хочу пожелать, чтобы рядом с вами были близкие, дорогие вам люди. Веселитесь, отмечайте, самое главное — здоровья, счастья, чтобы детишки радовали вас, веселились, смеялись и все были безумно счастливы. Надеюсь, в этом году мы все забудем негатив и злость, и в следующем году мы будем все к друг другу добры, терпимее, будем друг друга уважать и любить. Всех с Новым годом", — сказал Дзюба в видеообращении.
"Хотел бы всех поздравить с Новым годом. Глубоко убежден, что Новый год — праздник для близких друзей, для семьи, для тех, кто друг друга любит, уважает и ценит. Всем вам хочу пожелать, чтобы рядом с вами были близкие, дорогие вам люди. Веселитесь, отмечайте, самое главное — здоровья, счастья, чтобы детишки радовали вас, веселились, смеялись и все были безумно счастливы. Надеюсь, в этом году мы все забудем негатив и злость, и в следующем году мы будем все к друг другу добры, терпимее, будем друг друга уважать и любить. Всех с Новым годом", — сказал Дзюба в видеообращении.
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