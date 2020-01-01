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Один из лучших бомбардиров чемпионата Франции признался, что мог перейти в "Спартак"

Нападающий "Лилля" Виктор Осимхен, который является одним из лучших бомбардиров этого сезона чемпионата Франции, в прошлом мог перейти в "Спартак". Об этом 21-летний нигерийский футболист рассказал в интервью Nigeria Info FM.

В 2015 году Осимхен в составе сборной Нигерии выиграл юношеский чемпионат мира (U-17) и стал лучшим бомбардиром турнира, забив 10 голов в 7 матчах.

"После чемпионата мира мой агент перечислил команды, которые хотели заполучить меня. Это были такие крупные клубы, как "Барселона", "Интер", "Атлетико", "Арсенал", "Аякс", "Андерлехт", "Вольфсбург", "Спартак". Мы обсудили это с моей семьей. "Арсенал" очень хотел заполучить меня. У меня даже состоялся телефонный разговор с Арсеном Венгером, но он не обещал, что я буду в первой команде, когда мне исполнится 18 лет. Мой брат посоветовал мне обратить внимание на "Вольфсбург", тренер которого хотел заполучить меня больше других. Для меня это был лучший выбор", — сказал Осимхен.

Осимхен играл за "Вольфсбург" и "Шарлеруа", а в июле 2019 года стал игроком "Лилля". На данный момент Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.

Забив 10 голов в 18 матчах этого сезона чемпионата Франции, Осимхен занимает 3-е место в гонке бомбардиров. Его опережают только Виссам Бен-Йеддер из "Монако" (13 голов) и Килиан Мбаппе из "ПСЖ" (11).

Sport24


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Теги: Спартак Лилль Лига 1 Осимхен
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