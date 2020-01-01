Известный в прошлом футбольный комментатор, а в настоящее время блогер и журналист Василий Уткин высказался о новогоднем поздравлении президента Российской Федерации Владимира Путина.
"Ну, как-то на *** [отцепись] поздравил, без души", — написал Уткин в твиттере.
Новогоднее обращение Путина к гражданам России, опубликованное на ютуб-канале "Россия 24", на данный момент собрало уже 2,6 млн просмотров.
"Без души". Уткин подверг критике новогоднее обращение Путина
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