"Во время зимнего трансферного периода клуб не собирается никого продавать, как и приобретать. Это же касается и тренера команды.
Я думаю, если чемпионство у нас будет достигнуто, Сергей Богданович продолжит свою работу", — заявил Медведев в эфире "Радио Зенит".
Медведев: если "Зенит" станет чемпионом, Семак продолжит свою работу
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев предположил, что клуб из Санкт-Петербурга продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком в случае, если команда станет чемпионом РПЛ в сезоне-2019/20. Действующий контракт Семака истекает в июне.
Фото: официальный сайт ФК "Зенит"
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