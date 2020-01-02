Как стало известно "Чемпионату", нападающий Кирилл Погребняк заключил соглашение с ташкентским "Локомотивом".
Накануне, 1 января, 27-летний футболист приобрёл статус свободного агента, покинув шведский клуб "Фалькенберг", к которому присоединился в марте прошлого года и в составе которого дебютировал в начале апреля.
Кирилл является младшим братом форварда "Урала" Павла Погребняка, ранее игравшего за сборную России и ряд российских и зарубежных клубов.
Игрок начинал карьеру в "Томи" в 2011 году, после чего выступал за воронежский "Факел", "Зенит-2" и "Балтику". В завершившемся сезоне чемпионата Швеции Погребняк принял участие в 19 матчах, в которых записал на свой счёт 2 гола, а также получил 5 жёлтых карточек.
Кирилл Погребняк подписал контракт с ташкентским "Локомотивом"
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