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"Спартак" не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии

Московский "Спартак" принял решение не отпускать 22-летнего защитника Айртон в олимпийскую сборную Бразилии (U-23), сообщает Globo Esporte.

С 18 января по 9 февраля в Колумбии состоится турнир, в рамках которого станут известны 2 участника Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Бразилия сыграет в группе B, соперниками по которой будут Парагвай, Боливия, Уругвай и Перу. В группе А встретятся Колумбия, Чили, Венесуэла, Эквадор и Аргентина.

Айртон — не единственный футболист, которого не отпустили в олимпийскую сборную Бразилии. Разрешения от европейских клубов также не получили Дуглас Луис ("Астон Вилла"), Мартинелли ("Арсенал"), Эмерсон ("Бетис"), Габриэль ("Лилль"), Вендел ("Спортинг") и Дуглас Аугусто (ПАОК).

В составе "Спартака" Айртон в общей сложности сыграл 37 матчей, в которых сделал 4 голевые передачи и получил 5 желтых карточек.

Sport24


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Теги: Спартак Айртон
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