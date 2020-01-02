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Трансфер Макарова в "Рубин" сорвался. Игрок не прошел медосмотр

Полузащитник "Нефтехимика" Денис Макаров не перейдет в "Рубин" в это трансферное окно. По информации "БИЗНЕС Online", игрок не прошёл медосмотр.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер игрока. По данным источника, футболист согласовал с "Рубином" контракт, но после медобследования соглашение решили не подписывать.

Агент Макарова Павел Нестеров отметил, что игрок не смог договориться с клубом: "Отвечу просто и лаконично – с "Рубином" не договорились". Вопрос о медосмотре агент комментировать не стал.

Отметим, что на хавбека также претендовал московский ЦСКА.

В нынешнем сезоне ФНЛ Макаров сыграл в 19 матчах, в которых забил 11 мячей (два – с пенальти), а также получил шесть жёлтых и одну красную карточку. В данный момент хавбек занимает третье место в списке лучших бомбардиров турнира, а "Нефтехимик" идёт на пятой строчке в турнирной таблице ФНЛ.

21-летний Макаров является воспитанником академии имени Коноплёва. В "Нефтехимик" он перешёл летом 2018 года в аренду от "Оренбурга", а спустя год был выкуплен нижнекамским клубом. Контракт футболиста с "Нефтехимиком" рассчитан до конца сезона-2019/20.


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Теги: Рубин Макаров Нефтехимик ФНЛ
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# Команда И О
1 Ротор 25 52
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3 Химки 25 50
4 Чертаново 25 48
5 Нефтехимик 25 46
6 Шинник 25 40
7 Балтика 25 39
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20 Факел 25 16
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11 Тамбов 19 21
12 Ахмат 19 19
13 Рубин 19 19
14 Оренбург 18 19
15 Крылья Советов 19 18
16 Сочи 18 15
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