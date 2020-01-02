"Кристал Пэлас" заинтересовался Азмуном

Согласно информации источника, заинтересованность в подписании 25-летнего нападающего сине-бело-голубых проявляет также римский "Лацио".В текущем сезоне на клубом уровне форвард принял участие в 26 матчах. На его счету 11 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт футболиста с петербургским клубом рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего на сегодняшний день составляет € 18 млн.