"Кристал Пэлас" заинтересовался Азмуном

Crystal Palace su Sardar #Azmoun. L'iraniano dello #Zenit ? uno dei nomi sul taccuino della Lazio e del suo DS Tare.#TMmercato #calciomercato pic.twitter.com/rw0lsOPUzj— Transfermarkt.it (@TMit_news) January 2, 2020
Согласно информации источника, заинтересованность в подписании 25-летнего нападающего сине-бело-голубых проявляет также римский "Лацио".
В текущем сезоне на клубом уровне форвард принял участие в 26 матчах. На его счету 11 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт футболиста с петербургским клубом рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего на сегодняшний день составляет € 18 млн.