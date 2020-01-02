"Зенит" выйдет из отпуска на следующей неделе.
11 и 12 января игроки пройдут медосмотр, а 13-го числа отправятся на сбор в Катар.
В Катар полетят, в частности, форвард Александр Кокорин, полузащитник Малком и несколько молодых футболистов.
По окончании сбора игроки "Зенита" получат небольшую передышку, после чего продолжат подготовку к весенней стадии сезона в испанском Бенидорме.
Sports.ru
"Зенит" отправится на сбор в Катар 13 января. Кокорин и Малком полетят с командой
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»