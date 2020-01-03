"Можно ли попасть в Африку, не покидая Россию?" На канале Уткина вышел фильм о футболе в провинции

Василий Уткин на своем ютуб-канале выложил фильм блогера Виктор Кравченко, который проехал от Москвы до Санкт-Петербурга, между стадионами "Лужники" и "Газпром Арена", и посмотрел, как обстоят дела с футболом в провинции.





"Я, Витя Кравченко, вернулся в Москву из Африки, где провел месяц, погружаясь в африканскую реальность, проверяя действенность прививок от разных лихорадок и пытаясь понять, как в самых бедных странах мира рождаются мировые футбольные звезды. И попал на другую планету, с 60-тысячными стадионами и балладами о наследии чемпионата мира. И на фоне Африки с ее полями-призраками я подумал — почему при всем этом наследии и величии нашей страны у них Садио, а у нас Артем и больше никого? С чем можно сравнить Африку? Вроде бы не с Россией. И не с Россией-1. И точно не с Россией Первого канала. Но мы же на ютюбе… На что действительно похожа моя родная страна?



Конечно, нельзя сравнивать РФ с Африкой. Это любой скажет. Да я и не сравниваю, зачем? Но скажу, что удивительными оказались обе поездки. Вот только в Африке я знал заранее, что буду удивляться на каждом шагу, а про Россию я думал, что я свою-то страну неплохо знаю. Я решил, что ответы нужно искать прямо между двумя самыми большими, самыми роскошными стадионами страны — "Лужниками" и "Газпром Ареной". Что я увижу, если проеду от одного стадиона до другого? Можно ли попасть в Африку, не покидая Россию? И какой будет итоговый счет в этом черно-белом противостоянии?" — говорится в описании к фильму.