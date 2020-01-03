Известный журналист Василий Конов в своем телеграм-канале рассказал о деталях ситуации, когда московский "Спартак" принял решение не отпускать 22-летнего защитника Айртон в олимпийскую сборную Бразилии (U-23).
"Айртон к началу первого сбора "Спартака" должен быть в клубе. Никаких планов отпустить его в олимпийскую сборную Бразилии на время своей подготовки к сезону не было. До - пожалуйста, затем сборы с клубом. Бразильская сторона, якобы, предпримет ещё одну попытку решения вопросов, но шансы на положительное решение со стороны "Спартака" минимальны", - написал Конов.
Айртон — не единственный футболист, которого не отпустили в олимпийскую сборную Бразилии. Разрешения от европейских клубов также не получили Дуглас Луис ("Астон Вилла"), Мартинелли ("Арсенал"), Эмерсон ("Бетис"), Габриэль ("Лилль"), Вендел ("Спортинг") и Дуглас Аугусто (ПАОК).
В составе "Спартака" Айртон в общей сложности сыграл 37 матчей, в которых сделал 4 голевые передачи и получил 5 желтых карточек.
Источник: Айртона вновь попытаются вызвать в олимпийскую сборную Бразилии
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