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Радимов призвал спортсменов ехать на Олимпиаду: забейте вы на WADA. Вы - русские, вы все наши

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Владислав Радимов призвал российских спортсменов перестать думать о санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства и ехать на Олимпиаду при любых обстоятельствах.

9 декабря исполком WADA лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранил российских спортсменов от участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом на четыре года, а также лишил Россию права проводить у себя крупнейшие спортивные соревнования.

"Что касается WADA, то забейте вы на нее! Все, кто живет в нашей стране, знают, что вы — русские. Боксеры сказали, что они откажутся выступать без флага, но надо ехать. Вы все наши, езжайте на Олимпиаду. Например, я горжусь тем, что было после матча сборных России и Канады на молодежном чемпионате мира по хоккею, когда с капитаном канадцев, который не снял шлем, не поздоровались наши. Вот это — наша страна, которой мы должны гордиться. Езжайте на Олимпиаду, мы все за вас будем болеть независимо от того, под каким вы флагом и гимном. Мы знаем, какой у нас гимн, какая у нас страна и кто мы есть", - цитирует Радимова "РИА Новости".


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Теги: Радимов Зенит
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