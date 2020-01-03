"Сочи" пообещал сделать главный подарок президенту клуба

Сегодня, 3 января, день рождения отмечает президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг.



Клуб приложит все усилия, чтобы сделать главный подарок – сохранить команду в РПЛ по итогам сезона. А сегодня мы желаем Борису Романовичу счастья, здоровья и покорения новых вершин! pic.twitter.com/SnbQ6N2QuL — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 3, 2020

"Сочи" в своем официальном твиттере поздравил президента клуба Романа Ротенберга с днем рождения и пообещал остаться в РПЛ."Сегодня, 3 января, день рождения отмечает президент футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг. Клуб приложит все усилия, чтобы сделать главный подарок — сохранить команду в РПЛ по итогам сезона. А сегодня мы желаем Борису Романовичу счастья, здоровья и покорения новых вершин!", - написано в сообщении.