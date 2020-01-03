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"Челси" может сфокусироваться на покупке Чалова после отказа "Лиона" продавать Дембеле

"Челси" после неудачной попытки заполучить нападающего "Лиона" Муссу Дембеле может переключиться на альтернативные цели, сообщает Evening Standard.

По информации источника, синие могут сфокусироваться на приобретении форварда ЦСКА Фёдора Чалова. Главный тренер команды Фрэнк Лэмпард хочет купить достойного конкурента для основного нападающего "Челси" Тэмми Абрахама. При этом Миши Батшуайи и Оливье Жиру, вероятно, покинут клуб.

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Теги: Челси Чалов ЦСКА АПЛ Дембеле Лион Лига 1
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