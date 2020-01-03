Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий на родине за "Партиза"», высказался о популярных в России напитках и блюдах.
"Действительно, водка – самый популярный напиток в России. Хотя… Русские также пьют виски! Знаете как? Как воду! Мы садимся, приходит официант: "Что вы будете пить?" Пока я не спеша пью свежевыжатый сок, у русского заканчивается виски!
Конечно, я пробовал русскую кухню. Знаменитый борщ. Они смешивают, если не ошибаюсь, мясо, картошку, свёклу. Популярное блюдо. Здорово. Вкусно", - цитирует Тошича "Спортски Журнал".
Экс-футболист ЦСКА Тошич: русские пьют виски, как воду
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