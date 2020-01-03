Бывший полузащитник "Тамбова" Олабиран Муйва стал игроком киевского "Динамо". 21-летний нигерийский футболист подписал с бело-синими соглашение на 3,5 года.
Муйва выступал за "Тамбов" с августа 2018 года. В январе хавбек официально стал свободным агентом. До перехода в российский клуб Олабиран защищал цвета минского "Луча", ташкентского "Локомотива" и молдавского "Саксана".
Муйва является автором первого гола "Тамбова" в истории Российской Премьер-Лиги. Полузащитник отметился забитым мячом в матче 1-го тура нынешнего сезона с "Зенитом" (1:2).
После 18 туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. Команда Алексея Михайличенко отстаёт от "Шахтёра" на 14 очков.
Sport24.ru
Экс-игрок "Тамбова" Муйва продолжит карьеру в киевском "Динамо"
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