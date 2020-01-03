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ЦСКА интересуется атакующим полузащитником загребского "Динамо"

ЦСКА заинтересован в подписании атакующего полузащитника загребского "Динамо" Ловро Майера.

По информации tportal.hr, москвичи хотят арендовать 21-летнего игрока с правом последующего выкупа. "Динамо", в свою очередь, сразу отказалось от такого варианта. Хорватский клуб ждет, пока определится будущее Даниэля Олмо. Как считают в "Динамо", в случае ухода испанца Майер станет получать больше игрового времени, что значительно повысит его рыночную стоимость.

Майер — воспитанник "Динамо". В текущем сезоне футболист провел в составе команды из Загреба 16 матчей во всех турнирах и сделал четыре результативные передачи. На сегодняшний день Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 2,5 миллиона евро.

Sport24.ru


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Теги: ЦСКА Динамо Загреб
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