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Селюк - о переходе Бенито: большинству спортивных директоров в РПЛ я бы подарил очки с диоптриями

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал переход своего клиента Бенито, который является автором первого гола "Тамбова" в истории РПЛ, в киевское "Динамо".

"На Новый год я с удовольствием приобрел бы в подарок большинству спортивных директоров клубов РПЛ очки с диоптриями.

Почему? Смотрите сами. "Тамбов" подписал 4 моих игроков. Из них: Гогуа перешел в ЦСКА (один из лучших клубов России), Себай перешел в "Тобол" (один из лучших клубов Казахстана), где является лидером, а Бенито (игрок сборной Нигерии) перешел в "Динамо" Киев (один из лучших клубов Украины). Четвертому моему футболисту, к сожалению, не дали сыграть в "Тамбове" ни одной игры. А то бы и он перешел в какой-нибудь топ-клуб.

Еще раз повторяю: готов на общественных началах без зарплаты стать консультантом какого-либо российского клуба. И вы увидите как изменится его не только спортивная, но и финансовая составляющая. Как минимум на очках с диоптриями можно будет сэкономить.

Ведь наши спортивные директоры топ-клубов смотрят не у себя под ногами, а в "Интере", "Барселоне", "Шальке"… Почему? Потому что всегда есть отговорка. Если заиграл, он молодец. Если не заиграл, ну сами понимаете — это же "Барселона", это же "Шальке", это же "Интер"… В этом и есть ошибка. Огромные деньги ни за что. А когда вы видите хорошего футболиста практически за копейки, это всегда финансово выгодно, плюс получаете супермотивированного игрока. Просто надо уметь искать и чуть-чуть разбираться в футболе. А взять из "Барселоны" или "Интера" может даже Вася Уткин.

"Динамо" Киев выбирает тщательно по одной причине: потому что Суркис тратит свои деньги, а не чужие или какой-либо корпорации. В этом и есть большая разница", - цитирует Селюка Sport24.ru.


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Теги: Селюк Бенито
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