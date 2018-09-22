Смолов – с 17-летней внучкой Ельцина, ЦСКА – с Joma, «Юве» – без Миранчука. Главное за день

18 минус: у Смолова новая подруга
Ждать от Фёдора футбольных свершений в 2020 году было бы наивно, но нападающий держится на волне хайпа, как сёрфер на морской: недавно выпуск про Смолова снял КраСава, а сегодня начавшие сходить с ума от безделья россияне весь день обсуждают фотку с отдыха нападающего «Локомотива».
Здесь Фёдор в обнимку с Марией Юмашевой, 17-летней младшей внучкой Бориса Ельцина. Любопытно, что несколько лет назад Смолов снялся в клипе Каспийского Груза под названием 18+.
В сторис футболист также опубликовал более чем дружеское фото с Марией. Федя, как мы знаем, – начитанный парень и мог бы помочь внучке первого Президента России с литературными примерами к сочинению на ЕГЭ по русскому, но девушка всю жизнь прожила и проучилась за границей.
Какое нам дело до всего этого? Очень даже футбольное: Фёдору долгое время мешала раскрыть свой талант и вырваться из московского гламура Виктория Лопырёва. Затем Смолов встречался с каким-то клоном Ирины Шейк – и вот новые отношения с довольно необычной девушкой. Правда, даже если они благотворно скажутся на игре Фёдора, в любимый клуб Марии ему попасть вряд ли удастся.
У ЦСКА новый экипировщик
В последнее время у лучших команд России проблемы с экипировкой. Провальную форму adidas для сборной обсуждала вся страна – в итоге согласился переделать дизайн. ЦСКА же не простил Umbro второй сезон подряд с заваленным дэдлайном по презентации новой формы и сменил экипировщика: им станет бюджетная Joma, особенно популярная в Белоруссии.
Впрочем, в России этот бренд представляет та же компания, что и Umbro – АВМ Спорт, директором которой является давний болельщик ЦСКА.
Нас перестанут доставать новостями про Миранчука в «Ювентусе»?
Конечно, в трансфер Алексея в туринский клуб люди хотя бы с минимальным уровнем критического мышления и так не верили, но теперь, возможно, этих бредовых слухов мы не услышим. Хотя вряд ли авторов этих новостей сильно заботит практическая осуществимость.
Но теперь Миранчук стал ещё на шаг (уже 1001-й) дальше от «Ювентуса»: итальянский чемпион на 35 миллионов евро подписал Деяна Кулушевски. Игрок «Аталанты», ударно выступающий в аренде в «Парме» (уже 4+7), играет в основном справа, будучи левшой. В нынешней схеме «Юве» нет вингеров, так что Кулушевски претендует на позицию под нападающим, где теоретически мог бы выступать Миранчук.
Линия атаки «Ювентуса» без того было шикарно укомплектована, а с приобретением Кулушевски места для россиянина не осталось даже на скамейке.
Галактионов: без лимита о многих молодых игроках мы могли бы не узнать
Пока вся общественность говорит о деградации российского футбола, одной из причин которой явился лимит на легионеров, тренер молодёжной сборной России придерживается противоположного мнения.
– Посмотрите, у нас появилось поколение футболистов, о котором мы могли и не узнать. Потому что в премьер-лиге на их местах, возможно играли бы посредственные легионеры, занявшие существующие позиции. Сейчас для института национальных сборных есть большой пласт молодых игроков, появившихся за последние годы. Если бы лимита не было, возможно, большинства из этих футболистов мы бы не получили, – сказал Р-Спорт Галактионов, которому посчастливилось руководить командой, состоящей в основном из игроков премьер-лиги.
Тошич – о Путине, виски и морозе
Ещё одно любопытное интервью дал Зоран Тошич: в разговоре с zurnal.rs серб ярко рассказал о российском этапе своей карьеры и жизни. Представляем избранные цитаты:
«Лучший футболист ЦСКА? Вагнер Лав, он в тройке лучших из всех, с кем я когда-либо играл в разных клубах. Братья Березуцкие – совершенно разные, часто играют то одну, то другую роль, если один злой, то другой добрый и наоборот».
«Ехал по Москве, немного нарушил и вдруг меня остановил джип. Перекрыл движение. Они опускают боковые стёкла, я тоже. Они спрашивают: «Ты откуда?» Я говорю: серб, они смеются: «Брат, серб? Вперёд!»
«Россияне любят Путина. Они доверяют президенту, он восстановил их достоинство, благодаря ему Россию уважают в мире. Русские, поверьте мне, это знают и ценят».
«Представь, что ты играешь в футбол в минус 21?! Ты не чувствуешь свои ноги, руки онемели, голова сжата кольцом... Для начала вы просто пытаетесь ощутить мяч. Вспоминаю Пермь, в последнем туре и на искусственном газоне, мы просто молились Богу, чтобы судья отменил эту игру. Однажды, выйдя из дома, у меня пролилась слеза и замерзла. Бразильцы плачут, хотя вот Вагнер с короткими рукавами выходил».
«Правда, водка очень популярна в России, однако россияне тоже пьют виски! Знаешь как? Как воду!»
«В Москве с течением времени все меньше старого коммунистического духа. Они вроде изменили себя. Однако есть еще пятиконечные символы, изображения Ленина, Сталина. Памятники? На каждом бульваре. Насколько я знаю, они не любят американцев. С чего бы? Не знаю. Однако они без проблем едут в Америку».
Чалов всё-таки может уехать в АПЛ?
В конце прошлого года мы посмеивались над сообщением Daily Express об интересе «Брайтона» к Чалову, ну а над информацией о намерении «Челси» приобрести находящегося на спаде нападающего российской молодёжки хочется смеяться в голос. Тем не менее, британские СМИ не унимаются.
Evening Standard написал, что после неудачной попытки заполучить Дембеле «Челси» может переключиться на Фёдора. А вот авторитетный Sky Sports подтвердил, что Чалов находится в шорт-листе «Брайтона». Тем не менее, ни о каких предложениях пока ничего не слышно.
Сам же ЦСКА, по сведениям хорватской прессы, пытается взять в аренду с правом выкупа полузащитника «Динамо» Ловро Майера, но в Загребе такое предложение отклонили.
Бенито в Киеве
Автор первого гола «Тамбова» в премьер-лиге не пригодился воспрянувшему аутсайдеру и отправился покорять Украину. Дмитрий Селюк прокомментировал переход своего клиента в «Динамо» в своей фирменной манере:
– На Новый год я с удовольствием приобрел бы в подарок большинству спортивных директоров клубов РПЛ очки с диоптриями.
«Тамбов» подписал 4 моих игроков. Из них: Гогуа перешел в ЦСКА, Себай перешел в «Тобол» (один из лучших клубов Казахстана), где является лидером, а Бенито (игрок сборной Нигерии) перешел в «Динамо» Киев. Четвертому моему футболисту, к сожалению, не дали сыграть в «Тамбове» ни одной игры. А то бы и он перешел в какой-нибудь топ-клуб, – цитирует Селюка Sport24.
Фото: ФК "Ювентус", Александр Фёдоров / "СЭ", Рамиль Ситдиков / РИА Новости