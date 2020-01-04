"Великий капитан и самый титулованный тренер в истории клуба". "Спартак" поздравил Романцева с днем рождения

Легендарный игрок, великий капитан и самый титулованный тренер в истории клуба. Две из четырех звёзд над нашей эмблемой горят в знак побед, добытых при нём. Олегу Романцеву – 66 лет!



Поздравляем с Днём рождения, Олег Иванович!#Спартак #Силавединстве pic.twitter.com/snVUH8J3gs