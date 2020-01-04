"Великий капитан и самый титулованный тренер в истории клуба". "Спартак" поздравил Романцева с днем рождения

Легендарный игрок, великий капитан и самый титулованный тренер в истории клуба. Две из четырех звёзд над нашей эмблемой горят в знак побед, добытых при нём. Олегу Романцеву – 66 лет!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 4, 2020
Поздравляем с Днём рождения, Олег Иванович!#Спартак #Силавединстве pic.twitter.com/snVUH8J3gs
"Легендарный игрок, великий капитан и самый титулованный тренер в истории клуба. Две из четырех звезд над нашей эмблемой горят в знак побед, добытых при нем. Олегу Романцеву — 66 лет! Поздравляем с Днем рождения, Олег Иванович!", — говорится в поздравлении.
"Спартак", возглавляемый Романцевым, в числе прочего 8 раз становится чемпионом России, трижды выигрывал Кубок страны, шесть раз — Кубок Содружества. Красно-белые под его руководством также доходили до полуфиналов Кубка УЕФА, Кубка обладателей Кубков, а также Лиги чемпионов.