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"Хетафе" сделал предложение по хавбеку загребского "Динамо", на которого претендует ЦСКА

Полузащитник загребского "Динамо" Ловро Майер, которым интересуется московский ЦСКА, может перейти в "Хетафе", сообщает Sportske novosti.

Согласно информации источника, испанский клуб сделал предложение по 21-летнему хавбеку. "Хетафе" готов взять футболиста в аренду на полгода с обязательством выкупа за € 6 млн. Отмечается, что заинтересованность в подписании игрока проявляет также шотландский "Рейнджерс".

В нынешнем сезоне Майер принял участие в 11 матчах чемпионата Хорватии, в которых не отметился результативными действиями, но получил 2 жёлтые карточки.

Ранее "Динамо" отказалось отдавать Майера в аренду в ЦСКА.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Хетафе" занимает 6-е место. В активе команды 30 очков.

"Чемпионат"


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Теги: Хетафе ЦСКА Динамо Загреб
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