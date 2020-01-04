Президент "Армавира" Валентин Климко прокомментировал информацию о том, что бомбардир Амур Калмыков может перейти в "Урал".
"Слухи о Калмыкове применительно к "Уралу" ходят с ноября. Но все это болтовня до тех пор, пока на почту клуба не поступит официального предложения по игроку. А его нет. Если "Урал" хочет приобрести Амура, то пусть делают предложение", - цитирует Климко "Матч ТВ".
Президент "Армавира": Калмыков в "Урале"? К нам никто не обращался
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