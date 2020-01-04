"Дженоа" проявляет интерес к шведскому форварду Карлушу Страндбергу, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Шира.
Сообщается, что итальянский клуб ведет переговоры по поводу перехода. Футболист принадлежит "Мальме" и выступает на правах аренды за "Аль-Хазм" из Саудовской Аравии.
23-летний Карлуш Страндберг ранее выступал в России за ЦСКА (28 матчей, пять голов) и "Урал" (три матча). В текущем сезоне он провел 11 игр в чемпионате Саудовской Аравии и забил шесть мячей.
"СЭ"
Бывший форвард ЦСКА Страндберг может перейти в "Дженоа"
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