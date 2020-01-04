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ЦСКА проведёт товарищеский матч с чемпионом Ирландии на сборах в Испании

Московский ЦСКА сыграет с действующим чемпионом Ирландии "Дандолком" в товарищеском матче на сборах в Испании, сообщает пресс-служба ирландского клуба на странице в твиттере.

Встреча состоится 24 января в Кампоаморе. Ранее сообщалось, что московский клуб проведёт товарищеские встречи с австрийским ЛАСКом и "Норшелланном" в Испании. Игроки ЦСКА выйдут из отпуска 14 января, после чего команда отправится на сбор в испанский Кампоамор.

"Чемпионат.сом"


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Теги: ЦСКА
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