Московский ЦСКА сыграет с действующим чемпионом Ирландии "Дандолком" в товарищеском матче на сборах в Испании, сообщает пресс-служба ирландского клуба на странице в твиттере.
Встреча состоится 24 января в Кампоаморе. Ранее сообщалось, что московский клуб проведёт товарищеские встречи с австрийским ЛАСКом и "Норшелланном" в Испании. Игроки ЦСКА выйдут из отпуска 14 января, после чего команда отправится на сбор в испанский Кампоамор.
"Чемпионат.сом"
ЦСКА проведёт товарищеский матч с чемпионом Ирландии на сборах в Испании
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