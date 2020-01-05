Российский специалист Александр Тарханов близок к тому, чтобы возглавить "Енисей". На данный момент Тарханов занимает должность вице-президента "Пюника".
Сам специалист эту информацию не подтвердил, но, по данным источника, осторожность в его высказываниях связана с тем, что в данный момент из клуба не уволен нынешний главный тренер Юрий Газзаев.
"Такая информация, видимо, пошла после того, как в конце декабря я ездил в Красноярск на футбольный матч. Я там всех знаю, но разговора, чтобы возглавить "Енисей", не было. Если поступит конкретное предложение? Пока не могу ничего не ответить", - цитирует Тарханова "Матч ТВ".
Тарханов является основным кандидатом на пост главного тренера "Енисея"
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