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Тарасов поздравил хоккейную сборную России с победой на молодёжном чемпионате мира

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов опубликовал в сторис своего "инстаграм" сообщение, в котором поздравил молодёжную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Отметим, что российская сборная в финале проиграла канадцам со счетом 3:4. Параллельно с матчем, который проходил в Чехии, телеканал "Матч ТВ" транслировал финальный матч молодёжного первенства мира 2011 года между российскими хоккеистами и канадскими. Тогда россияне уступали со счетом 0:3, но сумели отыграться и победить со счетом 5:3.

"Пацаны красавцы. С победой", — написал Тарасов.

Вскоре футболист опубликовал новое сообщение в Инстаграме, объяснив своё поздравление проигранным пари.

"Этот неловкий момент, когда проиграл в Элиас и одно из условий семьи было выложить старую игру России с Канадой в сториз и поздравить с победой. Жаль, что наши не повторили успех", - написал Тарасов.


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Теги: Тарасов
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