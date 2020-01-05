Тарасов поздравил хоккейную сборную России с победой на молодёжном чемпионате мира

Бывший полузащитник " Локомотива " Дмитрий Тарасов опубликовал в сторис своего "инстаграм" сообщение, в котором поздравил молодёжную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.

Отметим, что российская сборная в финале проиграла канадцам со счетом 3:4. Параллельно с матчем, который проходил в Чехии, телеканал "Матч ТВ" транслировал финальный матч молодёжного первенства мира 2011 года между российскими хоккеистами и канадскими. Тогда россияне уступали со счетом 0:3, но сумели отыграться и победить со счетом 5:3.



"Пацаны красавцы. С победой", — написал Тарасов.



Вскоре футболист опубликовал новое сообщение в Инстаграме, объяснив своё поздравление проигранным пари.



"Этот неловкий момент, когда проиграл в Элиас и одно из условий семьи было выложить старую игру России с Канадой в сториз и поздравить с победой. Жаль, что наши не повторили успех", - написал Тарасов.