В воскресенье, 5 января, в Telegram-канале "Футбольный Биги" появилась информация об интересе "Рубина" к полузащитнику "Спартака" Солтмураду Бакаеву. По данным источника, казанцы уже уведомили москвичей о намерении вступить в переговоры с 20-летним россиянином. Клуб из Татарстана имеет на это право, поскольку контракт хавбека с красно-белыми заканчивается менее, чем через полгода — 31 мая 2020-го.
Как сообщает "СЭ", высшее руководство "Спартака" не хочет отпускать Бакаева-младшего в другую команду и намерено продлить с ним соглашение. Пока стороны не достигли договоренности, но, не исключено, что это произойдет до весны.
В текущем сезоне Солтмурад провел 3 матча за первый состав красно-белых, отдав в них 1 голевую передачу.
"Спартак" хочет продлить контракт с Солтмурадом Бакаевым
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