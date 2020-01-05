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Смолов может перейти в "Эспаньол"

Нападающий "Локомотива" и сборной России Федор Смолов может продолжить карьеру в "Эспаньоле". Об этом сообщил в твиттере испанский журналист Хавьер Дехаро. Соответствующую информацию также опубликовало издание Diario La Grada.
Фото: ФК "Локомотив"
"Федор Смолов станет первым приобретением "Эспаньола" в зимнее трансферное окно", — написал Дехаро в твиттере.

"Эспаньол" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в 19 матчах лишь 11 очков и забив только 14 голов. Ни один из футболистов команды не забил в этом сезоне Ла Лиги больше 2 голов.

В Лиге Европы "Эспаньол" преодолел групповой этап, а в 1/16 финала сыграет против "Вулверхэмптона".

Смолов в этом сезоне РПЛ забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи в 14 матчах.

Sport24


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Теги: Смолов Эспаньол Локомотив Ла Лига
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