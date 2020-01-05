Смолов может перейти в "Эспаньол"

Фото: ФК "Локомотив"

"Федор Смолов станет первым приобретением "Эспаньола" в зимнее трансферное окно", — написал Дехаро в твиттере."Эспаньол" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в 19 матчах лишь 11 очков и забив только 14 голов. Ни один из футболистов команды не забил в этом сезоне Ла Лиги больше 2 голов.В Лиге Европы "Эспаньол" преодолел групповой этап, а в 1/16 финала сыграет против "Вулверхэмптона".Смолов в этом сезоне РПЛ забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи в 14 матчах.