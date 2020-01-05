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"Пустое поколение". Орлов раскритиковал российских игроков "Зенита"

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игроков "Зенита", заявив, что это уже необученное, пустое поколение.
Фото: РИА Новости
"Вы посмотрите: чуть увеличивается скорость, и нашему футболисту требуется три-четыре касания, чтобы мяч укротить. Вспомните показательный момент: в Лиссабоне диагональ идет слева направо от Ракицкого — он мастер на такие штуки, и Смольников, казалось бы, опытнейший футболист, не может принять эту передачу. Вышел на замену Сутормин — аналогичная картина.

Не могут обработать мяч, не хватает техники. Это огромнейшая проблема для всех наших футболистов. Раньше обычно пеняли на плохие поля. Да, это, конечно, порой мешало блеснуть техникой. Но сегодня-то поля уже появились, есть у нас культура полей. Что тогда? Мало тренируются!

Перед Новым годом мы в студии итожили первую часть сезона, работали приглашенными экспертами Аршавин и Широков, а я выходил по скайпу. Спросил их в лоб: "Что нужно зенитовским ребятам, тем же Кузяеву, Оздоеву, Ерохину, чтобы научиться играть в пас?". И Аршавин с Широковым в один голос сказали: "Так уже поздно!". Понимаете?

Они не обучены. Они на таких зарплатах и контрактах, а не умеют. И это уже все — пустое поколение. Надо срочно молодых сейчас поднимать. Юрий Морозов, уверен, это сделал бы, а Семак не сможет — опасается результатом рисковать. Но рисковать придется. И всем тренерам предстоит это делать — вводить молодых, и именно своих. Потому что на следующий сезон — новый лимит", — цитирует Орлова "Спорт уик-энд".


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Теги: Орлов Зенит
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