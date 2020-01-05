Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.
"По моей информации, полузащитник "Нефтехимика" Денис Макаров все-таки перейдет в "Рубин". Несмотря на сообщения о том, что он провалил медосмотр.
В ходе первичного обследования врачи действительно выявили у Макарова проблемы. Чтобы подстраховаться, "Рубин" заказал дополнительую экспертизу и по её итогам Дениса признали здоровым.
Похожая ситуация была у защитника "Тамбова" Седрика Гогуа, когда тот переходил в ЦСКА. Трансфер затянулся на два дня из-за шумов в сердце ивуарийца.
Гогуа выехал из Тамбова в ночь перед подписанием контракта. Дорога до Москвы заняла 6 часов. По приезду Седрик не успел выспаться и провалил обследование.
Стороны договорились провести повторный осмотр на следующий день, когда игрок отдохнет. По его итогам, никаких проблем у Гогуа обнаружено не было.
Несмотря на неприятные новости, Макаровым очень интересовался ЦСКА. В нем были заинтересованы главный тренер Виктор Гончаренко и генеральный директор Роман Бабаев. Армейцы хотели выкупить футболиста и предлагали хорошие условия.
Но по договорённости на уровне группы компаний ТАИФ (титульного спонсора "Нефтехимика" и "Рубина") клубы из Татарстана закрыли этот вопрос между собой. Также на решение о переходе Макарова повлияло желание Леонида Слуцкого видеть его в своей команде.
Переходом Макарова занималась компания "SILA International Lawyers". Многие клубы РПЛ доверяют этим юристам. А с казанцами у них ещё и контракт — вы могли видеть их рекламу на матчах "Рубина". На рынке не так много фирм с хорошей репутацией, что доверить им деньги.
В результате: Макаров подпишет контракт с "Рубином" на 3,5 года. Его зарплата будет на уровне Зурико Давиташвили. Это около 1-го миллиона рублей в месяц, с ростом до 1,5 млн за регулярное участие в матчах", - написал Карпов.
Игрок "Нефтехимика" Макаров перейдет в "Рубин", а не в ЦСКА
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