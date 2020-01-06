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Источник: С. Бакаев подписал 5-летний контракт с "Рубином"

Полузащитник "Спартака-2" Солтмурад Бакаев подписал контракт с "Рубином", сообщает журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале.
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
"Итак, интрига вокруг будущего полузащитника "Спартака" Солтмурада Бакаева исчерпана.

Повторю основные нюансы:

– контракт 20-летнего полузащитника со "Спартаком" истекает летом этого года – договор до 31 мая;

– по регламенту футболист имеет право вести переговоры и подписывать контракт с новым клубом;

– "Спартак" уже некоторое время вёл переговоры с Бакаевым, информация ушла в прессу – и ситуация стала гораздо сложнее;

– "Рубин" уведомил "Спартак" о том, что планирует вступить в переговоры с футболистом.

В итоге сейчас "Спартак" теряет перспективного футболиста – будущее покажет, как сложится судьба игрока, но сейчас футбольный рынок оценивает Солтмурада как более талантливого, чем брат Зелимхан, исполнителя.

Бакаев-младший, по моей информации, подписал пятилетний контракт с "Рубином" – с лета этого года.

Это большой имиджевый удар по "Спартаку": вести переговоры, но не преуспеть, дать информации уйти в прессу, и в итоге потерять футболиста, потенциально – лидера команды на долгое время.

Для "Рубина" же это суперработа:

– подписан молодой и перспективный игрок с русским паспортом;

– сумма трансфера – бесплатно;

– уже есть молодые россияне Игнатьев, Самошников и Макаров;

– напоминаю – с нового сезона начнёт действовать новый лимит в формате "8+17", – написал Егоров.

В нынешнем сезоне РПЛ Солтмурад провел два матча за главную команду. За "Спартак-2" в Олимп-ФНЛ он сыграл 18 раз, забив 4 гола.


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Теги: Рубин Спартак-2 Бакаев С
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