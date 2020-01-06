Главный тренер "Антальяспора" Тамер Туна рассказал, что российский защитник Федор Кудряшов в ближайшее время пополнит состав команды.
"Мы договорились об условиях контракта с Кудряшовым. Скорее всего, соглашение будет подписано сегодня. Кроме него мы собираемся подписать ещё четыре-пять игроков. Впереди у нас хороший год", - цитирует тренера TRT Spor.
Кудряшов с лета 2019 года выступал за "Сочи", но в декабре покинул клуб.
Наставник "Антальяспора": мы договорились о подписании контракта с Кудряшовым
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