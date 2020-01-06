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Тарасов призвал перестать его оскорблять после поста о победе молодежки над Канадой

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов обратился к своим подписчикам после поражения молодежной сборной России от Канады (3:4) в матче финала чемпионата мира-2020.

5 января российская хоккейная молодежка уступила канадцам на турнире в Чехии. После игры Тарасов разместил в своем Instagram сториз, где поздравил хоккеистов с победой на МЧМ.

"Друзья, доброе утро. Проснулся, посмотрел в телефон и офигел от количества комментариев, которые сейчас приходят. Разъясню ситуацию, не хочу даже об этом больше говорить. Во-первых, все знаю, что я не такой большой любитель хоккея. Но когда проходят такие матчи, вчера был финал МЧМ-2020 с Канадой. Я знал об этом, безусловно. Смотрел эту игру по приложению, но не по прямому эфиру. Нашей большой семьей мы вчера играли в настольные игры, были хоккеисты и знали, возмущались, что показывают финал-2020 и повторяют другой финал 2011-го, они это обсудили. Когда я проиграл в игру, они загадали такое желание. Это была шутка, я ни в коем случае не хотел обидеть хоккеистов. Знаю, что они проигрывали, оставалось время. Запись шла с опережением", - написал Тарасов.


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Теги: Тарасов
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