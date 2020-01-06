Бывший полузащитник "Эспаньола", а ныне тренер Дмитрий Кузнецов прокомментировал информацию об интересе каталонского клуба к нападающему "Локомотива" Фёдору Смолову.
"В декабре по приглашению "Эспаньола" я был на их домашнем матче с ЦСКА в Лиге Европы. На ужине представители клуба спрашивали меня про Эсекьеля Понсе. Они уже тогда искали нового нападающего. Теперь в агентских кругах мне сообщили, что у "Эспаньола" есть интерес к Смолову, но всё упирается в деньги. Вопрос должен решиться в ближайшие день-два", - цитирует Кузнецова "Чемпионат".
Экс-игрок "Эспаньола": мне сообщили, что у клуба есть интерес к Смолову
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