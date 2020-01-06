» » Экс-игрок "Эспаньола": мне сообщили, что у клуба есть интерес к Смолову

Экс-игрок "Эспаньола": мне сообщили, что у клуба есть интерес к Смолову

Бывший полузащитник "Эспаньола", а ныне тренер Дмитрий Кузнецов прокомментировал информацию об интересе каталонского клуба к нападающему "Локомотива" Фёдору Смолову.

"В декабре по приглашению "Эспаньола" я был на их домашнем матче с ЦСКА в Лиге Европы. На ужине представители клуба спрашивали меня про Эсекьеля Понсе. Они уже тогда искали нового нападающего. Теперь в агентских кругах мне сообщили, что у "Эспаньола" есть интерес к Смолову, но всё упирается в деньги. Вопрос должен решиться в ближайшие день-два", - цитирует Кузнецова "Чемпионат".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Смолов Локомотив Эспаньол Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 19 40
...
15 Алавес 19 20
16 Эйбар 19 19
17 Сельта 19 15
18 Мальорка 19 15
19 Леганес 19 14
20 Эспаньол 19 11
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 19 45
...
3 Ростов 19 34
4 ЦСКА 19 34
5 Локомотив 19 34
6 Арсенал Тула 19 25
7 Уфа 19 25
...
16 Сочи 18 15
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Хын Мин: не хочу больше думать о красных карточках
Уэльс усилит меры безопасности перед игрой с США из-за ситуации на Ближнем Востоке
Нойер: переход Нюбеля не имеет отношения к продлению моего контракта с "Баварией" 1
Паратичи исключил уход из "Ювентуса" Джана и Рабьо
Черышев - в заявке "Валенсии" на матч 1/2 финала Суперкубка Испании с "Реалом"
Де Росси принял решение о завершении карьеры
Экс-игрок "Эспаньола": мне сообщили, что у клуба есть интерес к Смолову 1
Кузнецов: "Эспаньол" узнавал у меня информацию по трём игрокам ЦСКА 7
Колыванов возглавил "Арарат" 2
Фелиш: сейчас вижу, как счастлив был в "Бенфике". Планирую однажды вернуться
Тарасов призвал перестать его оскорблять после поста о победе молодежки над Канадой 15
"Милан" не смог обыграть "Сампдорию"
"Ювентус" разгромил "Кальяри" со счетом 4:0, Роналду оформил хет-трик
"Аталанта" забила 5 безответных мячей "Парме"
Клопп: Минамино именно тот игрок, который нам нужен
"ПСЖ" предложит 80 млн евро за двух игроков "Милана"
Левандовски: ради такого тренера, как Клопп, можно пройти через огонь
«Рубин» собирает команду на вырост. Но получится ли таким образом спастись? 4
Наставник "Антальяспора": мы договорились о подписании контракта с Кудряшовым 2
Лэмпард подтвердил, что "Челси" готов продать Жиру
Мещеряков: Смолов в "Эспаньоле"? Ребят, не читайте газет по утрам 4
Раньери поставил Ригони ультиматум, чтобы определить судьбу игрока в "Сампдории" 1
Сульшер: Лингард работает, не поднимая головы. Возвращается Джесси, которого я знал
"Рубин" объявил о переходе одного из лучших бомбардиров ФНЛ: здоров, как космонавт! 6
Минамино: "Энфилд" - лучший стадион для футболистов
"Фиорентина" сыграла вничью с "Болоньей"
Рико хочет остаться в "ПСЖ" после окончания срока аренды
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" пытаются перехватить Кавани у "Атлетико"
Сульшер: в дерби важна атмосфера. Исход матча может решить один момент
Легенда киевского "Динамо" Демьяненко возглавил словацкую команду
Все новости