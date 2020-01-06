Защитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев перешел в "Динамо", сообщает "Чемпионат".
Скопинцев перешёл в "Краснодар" в феврале 2019 года. Сумма трансфера составила € 4,4 млн. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (два — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с краснодарским клубом действует до лета 2023 года.
СМИ: Скопинцев подписал контракт с "Динамо"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»