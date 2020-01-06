Павел Нестеров, агент атакующего полузащитника Дениса Макарова, объяснил, почему 21-летний футболист перешел из "Нефтехимика" в "Рубин", а не в ЦСКА, который также был заинтересован в нем.
"В Казани сейчас вырисовывается очень интересный проект. В тренерский штаб "Рубина" вошел Олег Веретенников, который работал с Денисом в "Оренбурге". У них сложились очень хорошие, теплые отношения. По большому счету Макаров обязан Веретенникову, который, по сути, был его первым тренером в большом футболе — в молодежном первенстве Премьер-Лиги. Это очень важный фактор, он, безусловно, сыграл свою роль. Ну и, конечно, беседа с Леонидом Викторовичем Слуцким повлияла на выбор. Все мы знаем, какой он харизматик, топ-тренер. Хотя и Виктор Михайлович Гончаренко тоже топовый специалист. Он был настойчив.
Фактор Веретенникова, пожалуй, ключевой. Когда Веретенников оказался в штабе Слуцкого, думаю, маятник качнулся в пользу "Рубина".
ЦСКА до последнего боролся за Макарова, это правда. И даже несколько неудобно перед ЦСКА. Этот клуб сделал очень хорошее предложение, за которое им большое спасибо. Говорят, что армейцы всегда пытаются сэкономить, занизить цену, но в данном случае это совсем не так, неправда", — цитирует агента "СЭ".
В первой половине сезона-2019/20 Денис забил 11 голов (2 — с пенальти) в 20 матчах и входит в тройку лучших бомбардиров ФНЛ.
Агент новичка "Рубина" Макарова: даже несколько неудобно перед ЦСКА
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