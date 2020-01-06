» » Агент новичка "Рубина" Макарова: даже несколько неудобно перед ЦСКА

Агент новичка "Рубина" Макарова: даже несколько неудобно перед ЦСКА

Павел Нестеров, агент атакующего полузащитника Дениса Макарова, объяснил, почему 21-летний футболист перешел из "Нефтехимика" в "Рубин", а не в ЦСКА, который также был заинтересован в нем.

"В Казани сейчас вырисовывается очень интересный проект. В тренерский штаб "Рубина" вошел Олег Веретенников, который работал с Денисом в "Оренбурге". У них сложились очень хорошие, теплые отношения. По большому счету Макаров обязан Веретенникову, который, по сути, был его первым тренером в большом футболе — в молодежном первенстве Премьер-Лиги. Это очень важный фактор, он, безусловно, сыграл свою роль. Ну и, конечно, беседа с Леонидом Викторовичем Слуцким повлияла на выбор. Все мы знаем, какой он харизматик, топ-тренер. Хотя и Виктор Михайлович Гончаренко тоже топовый специалист. Он был настойчив.

Фактор Веретенникова, пожалуй, ключевой. Когда Веретенников оказался в штабе Слуцкого, думаю, маятник качнулся в пользу "Рубина".

ЦСКА до последнего боролся за Макарова, это правда. И даже несколько неудобно перед ЦСКА. Этот клуб сделал очень хорошее предложение, за которое им большое спасибо. Говорят, что армейцы всегда пытаются сэкономить, занизить цену, но в данном случае это совсем не так, неправда", — цитирует агента "СЭ".

В первой половине сезона-2019/20 Денис забил 11 голов (2 — с пенальти) в 20 матчах и входит в тройку лучших бомбардиров ФНЛ.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Рубин Макаров ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Лукаку: у нас отличные отношения с Мартинесом как на поле, так и вне его
Слуцкий о будущем Чалова: если наши футболисты будут играть в АПЛ, это поможет сборной 2
Слуцкий: если раскроем потенциал Игнатьева, скоро он окажется в сборной 1
Букмекеры оценили шансы Смолова уйти из "Локомотива" этой зимой
Ляказетт: Артета сильно кричал в перерыве матча с "Лидсом", он был недоволен
"Монако" Головина сыграет с клубом 4-го дивизиона в 1/16 финала Кубка Франции
Агент новичка "Рубина" Макарова: даже несколько неудобно перед ЦСКА 3
"Спасибо за столько невероятных воспоминаний". "Рома" поблагодарила Де Росси
Левандовски признан лучшим игроком первого круга Бундеслиги-2019/20
Артета: в матче с "Лидсом" мы увидели два разных "Арсенала"
Обамеянг: я люблю "Арсенал". Всеми силами пытаюсь вернуть его на вершину, где он и должен быть
Сарри: Де Лигт станет одним из лучших защитников в мире
Бьелса: игра "Лидса" до перерыва смотрелась весьма позитивно, но потом ситуация переменилась
В "Интере" прокомментировали возможный переход Эриксена
Марез в третий раз в карьере признан лучшим игроком Магриба
"У крутых мужиков первые всегда дочки: Ельцин, Путин, Ургант". Тарасов узнал пол будущего ребенка 4
Тотти: не советовал бы молодому Тотти переходить в нынешнюю "Рому"
Стала известна сумма трансфера Скопинцева из "Краснодара" в московское "Динамо"
Назван состав команды года FIFA 20: в нападении - Месси, Мбаппе и Мане
Гвардиола: "МЮ" начинает играть так, как этого хочет Сульшер. Тренерам нужно время
Ибрагимович: хотел забить гол за "Милан" и отпраздновать, как бог
"Интер" благодаря дублю Лукаку обыграл "Наполи" 1
"Лестер" готов заплатить 40 млн евро за защитника "Ювентуса" Демирала
Сарри: в матче с "Кальяри" увидел то, что хотел видеть
Пиоли: "Милан" не привык к такому игроку, как Ибрагимович. Нам не хватило передач на него
Кудряшов возвращается в Турцию, а у Смолова, похоже, появился вариант с последней командой Испании
Полиция не нашла доказательств проявления расизма в адрес Рюдигера в игре с "Тоттенхэмом"
Агент Видаля прилетел в Милан, чтобы провести переговоры с "Интером"
"Антальяспор" объявил о переходе Кудряшова
Роналду: "Ювентус" сумел оказать давление на "Интер"
Все новости