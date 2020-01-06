— Уже как минимум полгода различные слухи связывают Федора Чалов с клубами английской Премьер-Лиги. Он общался с вами по этому поводу?
— Нет. С Федей у меня нет контакта. Мы не так много работали вместе. Если с Головиным я поддерживаю постоянный контакт, то с Федей у меня такого контакта нет. Мы с ним не общались на эту тему.
— Что бы ему посоветовали — уезжать в Европу или оставаться в ЦСКА?
— Мне сложно что-то советовать ему. Это вопрос очень индивидуальный, даже где-то интимный. Но если мы говорим глобально, не про ситуацию с Чаловым, то если наши футболисты будут играть в таких топовых чемпионатах, как АПЛ, это только поможет нашему футболу и сборной, — сказал Слуцкий в интервью с Sport24.
Слуцкий о будущем Чалова: если наши футболисты будут играть в АПЛ, это поможет сборной
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал слухи о том, что нападающий ЦСКА Федор Чалов может переехать в один из клубов АПЛ.
Фото: официальный сайт РФС
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