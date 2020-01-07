Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился целями команды на будущее.
— Вы уже говорили, что цель "Рубина" на остаток сезона — сохранение место в РПЛ. А каким результатом в следующем сезоне вы будете довольны?
— Я не могу мыслить такими далекими категориями, потому мне предстоит первый опыт борьбы за выживание. В принципе. Где бы я ни работал, во второй лиге или зарубежом, с подобными задачами я не сталкивался. Поэтому мне пока очень сложно мыслить категориями следующего сезона. Нас ждут 11 туров, от которых будет зависеть, как будущее клуба, так и мое личное. Поэтому сейчас я сфокусирован именно на этих 11 матчах.
— С ЦСКА вы регулярно боролись за чемпионство, а сейчас, вернувшись в РПЛ, вам приходится бороться за выживание. Как перестроиться?
— Я еще не начал. Каждый вызов — это вызов. Нужно мыслить максимально позитивно и стараться решать задачи, которые возникают на данном временном этапе, — сказал Слуцкий в интервью Sport24.
Слуцкий: мне предстоит первый опыт борьбы за выживание
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