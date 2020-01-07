Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал, что ждет возобновления чемпионата России. ЦСКА в рамках 20-го тура РПЛ сыграет с "Уралом" 29 февраля.
"Я с нетерпением жду, когда закончится пауза и чемпионат возобновится. Считаю, что у нас хорошая команда, но сейчас нам нужен небольшой отдых. Надо восстановиться и накопить силы на решающий отрезок. Самое главное — подойти в оптимальном составе к возобновлению чемпионата, чтобы ни у кого не было травм", — цитируют исландца "Известия".
ЦСКА после 19 туров занимает четвертое место в таблице чемпионата России.
Магнуссон: с нетерпением жду, когда возобновится чемпионат России
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