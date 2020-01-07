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Балахнин: "Ростову" необходимо усиливаться, если они хотят бороться за место в Лиге чемпионов

Бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин высказал мнение, что команде требует усиление перед второй частью сезона РПЛ.

"Ростов" в 19 матчах набрал 34 очка и занимает 3-е место в таблице чемпионата России.

"Не совсем понятно, в каком составе команда подойдет ко второй части РПЛ. Вокруг нее ходит много слухов относительно будущего игроков и финансовой ситуации. Поэтому пока сложно что-то говорить.

Конечно, если дончане хотят бороться за место в Лиге чемпионов, им необходимо усиливаться. Думаю, все это прекрасно понимают", — цитируют Балахнина "Известия".


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Теги: Балахнин Ростов Лига чемпионов
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