Пресс-служба "Уфы" сообщила о местах сборов команды в зимнее межсезонье.
Первый учебно-тренировочный сбор начнется 12 января на Кипре (г. Айя-Напа) и продлится до 26 января. После нескольких выходных команда вновь отправится на Кипр, но уже в Ларнаку, где с 30 января по 11 февраля состоится второй УТС. Заключительный учебно-тренировочный сбор подопечных Вадима Евсеева пройдет в испанском городе Бенидорм с 16 по 28 февраля.
Первый официальный матч уфимцы проведут 1 марта с "Краснодаром". "Уфа" занимает седьмое место в таблице РПЛ после 19 туров.
"Уфа" проведет сборы на Кипре и в Испании
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