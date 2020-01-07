39-летний немец Артур Вольф, являющийся уроженцем Таджикистана, стал новым скаутом московского "Спартака". Об этом рассказал он сам в интервью изданию Allgemeine Zeitung.
Вольф отметил, что осенью познакомился c заместителем председателя совета директоров "Спартака" Сергеем Михайловым на одном из матчей в Белграде.
"Через несколько недель после той игры Михайлов позвонил мне и спросил, хочу ли я работать скаутом "Спартака", — сказал Вольф, также сообщивший, что заключил с московским клубом 2-летний контракт.
В "Спартаке" Вольф будет отвечать за немецкий, польский и греческий рынок.
Во время игровой карьеры Вольф выступал за команды из низших лиг. В 28 лет он был вынужден завершить игровую карьеру после четвертого разрыва крестообразной связки.
В своем интервью Вольф признался, что в детстве болел за "Спартак" и "Баварию". Его двоюродным братом является бывший защитник "Монако", "Нюрнберга" и "Вердера" Андреас Вольф.
Вольф также отметил, что на том самом матче в Белграде, во время которого состоялось знакомство с Михайловым, он следил за талантливым 17-летним игроком "Партизана" Филипом Стевановичом (5 голов и 2 голевые передачи в 26 матчах за основную команду).
Sport24.ru
Новым скаутом "Спартака" стал Артур Вольф. Он будет отвечать за немецкий, польский и греческий рынок
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»