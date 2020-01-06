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Дзюба отпраздновал Рождество в образе Гарри Поттера

Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба отпраздновал Рождество в образе Гарри Поттера. 31-летний футболист опубликовал в инстаграме несколько фотографий, на которых он вместе с друзьями облачился в персонажей популярного фильма.


"С Рождеством всех", — подписал Дзюба первую фотографию, сопроводив ее хэштегом #всемволшебства.


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Теги: Дзюба Зенит
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