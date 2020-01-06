"С Рождеством всех", — подписал Дзюба первую фотографию, сопроводив ее хэштегом #всемволшебства.
Дзюба отпраздновал Рождество в образе Гарри Поттера
Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба отпраздновал Рождество в образе Гарри Поттера. 31-летний футболист опубликовал в инстаграме несколько фотографий, на которых он вместе с друзьями облачился в персонажей популярного фильма.
"С Рождеством всех", — подписал Дзюба первую фотографию, сопроводив ее хэштегом #всемволшебства.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»