Полузащитник тульского "Арсенала" Сергей Ткачёв прокомментировал работу с бывшим главным тренером команды Олегом Кононовым.
Олег Кононов был главным тренером тульского "Арсенала" с июня по ноябрь 2018 года, позже возглавил "Спартак". Белорусского специалиста уволили в сентябре 2019 года.
"В "Спартаке" тяжело всем работать под таким огромным давлением. Всегда нужно давать тренеру время, чтобы он дал результат. В Туле он неплохо выстроил тактику. Вначале его где-то не понимали, боялись. Лично мне его видение футбола симпатизирует. Он много чего дал мне, начиная ещё с работы в "Севастополе". Плохого я ничего не могу сказать.
Дисциплина при нём была очень прилично выстроена, даже сказал бы идеально. Если футболист проявлял какие-то эмоции, могло дойти вплоть до того, что выгонял с тренировок", — приводит слова Ткачёва РИА Новости.
Ткачев: при Кононове дисциплина была выстроена идеально
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