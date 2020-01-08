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"Он научил нас читать по губам". Сборная России поздравила Евсеева с днем рождения

Бывший защитник сборной России, а ныне тренер "Уфы" Вадим Евсеев празднует 44-й день рождения.


В связи с этим в твиттере сборной России было опубликовано поздравление, а также знаменитый гол, который Евсеев будучи футболистом забил сборной Уэльса (1:0).

"Вадим Евсеев научил нас читать по губам и радоваться победам в самые трудные времена. А сегодня у него день рождения. Поздравляем", — говорится в сообщении.


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Теги: Сборная России Евсеев Уфа
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