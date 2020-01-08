"Он научил нас читать по губам". Сборная России поздравила Евсеева с днем рождения

Вадим Евсеев научил нас читать по губам и радоваться победам в самые трудные времена. А сегодня у него день рождения. Поздравляем ?#СборнаяРоссии pic.twitter.com/oeba3yoVn2 — Сборная России (@TeamRussia) January 8, 2020

В связи с этим в твиттере сборной России было опубликовано поздравление, а также знаменитый гол, который Евсеев будучи футболистом забил сборной Уэльса (1:0)."Вадим Евсеев научил нас читать по губам и радоваться победам в самые трудные времена. А сегодня у него день рождения. Поздравляем", — говорится в сообщении.